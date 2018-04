Confartigianato: Conferiti i premi ai campioni di Formula E

Roma, 12 apr. - Il 2017 è stato un anno record per le auto elettriche in Italia: ne sono state immatricolate 1.898, il 38,1% in più rispetto al 2016. E per le vetture ibride benzina-elettrico la crescita ha toccato addirittura il 62,6%, con 61.252 nuove immatricolazioni.

A certificare gli exploit dei motori alternativi e l'interesse degli italiani per la mobilità sostenibile è un rapporto di Confartigianato presentato oggi a Roma in occasione del Premio Confartigianato Motori Formula E, durante il quale la Confederazione ha premiato piloti, team e manager della Formula E-Prix di Roma che si disputerà il 14 aprile nella Capitale.

Il Premio ai campioni della Formula E è promosso da Confartigianato e Confartigianato Autoriparazione che rappresentano gli `artigiani dei motori`, vale a dire 73.519 imprese di autoriparazione - tra meccatronici, carrozzieri, gommisti - che danno lavoro a 150.647 addetti. Complessivamente il settore della manutenzione e riparazione veicoli realizza un fatturato di 13,3 miliardi di euro ed un valore aggiunto pari a 4,7 miliardi di euro.

I motori elettrici sono la nuova frontiera sulla quale si misura l`innovazione tecnologica delle officine 4.0. Secondo la rilevazione di Confartigianato, sulle strade italiane circolano 185.052 vetture ibride ed elettriche, di cui 7.560 elettriche. In testa nella classifica regionale per la maggiore diffusione di questi veicoli è la Lombardia (53.924 ibride ed elettriche di cui 1.542 elettriche), seguita dal Lazio (25.418 ibride ed elettriche di cui 1.079 elettriche) e dall`Emilia-Romagna (21.438 ibride ed elettriche di cui 596 elettriche). Ma la maggiore propensione ai veicoli green si registra in Trentino-Alto Adige con 1.001 auto ibride/elettriche ogni 100.000 vetture circolanti.

Aumentano anche le colonnine di ricarica per le e-cars: in totale sono 1.199, e il loro numero è cresciuto del 23,5% in un anno. Milano domina la classifica dei capoluoghi con la maggiore presenza di colonnine: 21 per 10 Kmq. Segue Firenze con 17 colonnine per 10 Kmq, mentre al terzo posto si colloca Brescia con 4 colonnine di ricarica elettrica per 10 Kmq.

La recente crescita delle immatricolazioni delle auto elettriche si inserisce in un contesto che vede comunque l'Italia in ritardo nell'UE: l'ultimo confronto vede, infatti, primeggiare la Francia e l'Italia è al terzultimo posto superando solo Croazia e Cipro.

"Il Premio Confartigianato Motori Formula E - hanno sottolineato il Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti e il Presidente di Confartigianato Autoriparazione Alessandro Angelone - è un tributo al coraggio e alla passione che animano i campioni delle monoposto elettriche e di tutti coloro che li sostengono nella sfida agonistica. E gli artigiani specialisti dei motori sono protagonisti sulle piste accanto ai campioni della velocità così come sulle strade di tutti i giorni per assistere cittadini ed imprenditori nella cura di auto, moto, veicoli commerciali".

Nel corso dell`evento, il Premio Confartigianato Motori Formula E è stato assegnato a: Luca FilippiI Pilota scuderia NIO Formula E; Felix Rosenquist Pilota scuderia Mahindra Racing Formula E; Gerry Hughes Team principal scuderia NIO Formula E; Renato Bisignani Direttore comunicazione Formula E Holding; Joao Duarte Direttore comunicazione Enel Foundation; Gianmarco Beltrami Responsabile Marketing Dallara; Mirko Pirracchio Tyre Advisor and Operations Manager Michelin; Marco Ferrari Segretario Generale Aci Sport; Riccardo De Filippi Responsabile Magneti Marelli Motorsport.