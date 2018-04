Librandi: M5s-Lega oltre a spartirsi poltrone cosa condividono?

Roma, 12 apr. - "L'elezione del leghista Molteni alla presidenza della Commissione speciale della Camera sancisce la nascita di una maggioranza parlamentare M5S-Lega. Finora, tuttavia, abbiamo assistito solo all'occupazione delle poltrone, vediamo se e quando Di Maio e Salvini cominceranno a parlare di programmi concreti". Lo dichiara Gianfranco Librandi, deputato del Partito democratico.

"Intanto, non sarebbe male conoscere se tra i due, oltre appunto alla sintonia raggiunta per dividersi i posti di potere, c'è anche armonia sulla politica estera, una linea comune sulla questione Siria che ha visto un'accelerazione in queste ore che richiede risposte immediate - osserva Librandi -. E dunque, l'Italia con chi si schiererà: con la Russia di Putin oppure, come da tradizione, rimarrà al fianco dell'alleanza occidentale e al Patto Atlantico?".