M.O., Israele chiede alla Polonia di dire tutto sull'Olocausto -2

Gerusalemme, 12 apr. - Ma, "malgrado la relazione eccezionale tra i due popoli, esigiamo che la Polonia si assuma la responsabilità per lo studio completo dell'Olocausto e dei diversi avvenimenti che hanno avuto luogo all'epoca dello sterminio", ha dichiarato in ebraico.

L'incontro dei due presidenti è arrivato un mese dopo l'entrata in vigore della legge polacca che aveva provocato forti tensioni con Israele. Varata per difendere l'immagine della Polonia e dei polacchi durante la Seconda guerra mondiale contro le false accuse, prevede fino a tre anni di reclusione per chi attribuirà "la responsabilità o la corresponsabilità della nazione o dello stato polacco per i reati commessi dal Terzo Reich tedesco".

Il governo israeliano e la diaspora ebraica hanno rimproverato a Varsavia di voler negare la partecipazione di alcuni polacchi al genocidio degli ebrei, di voler impedire a dei sopravvissuti di raccontare la loro esperienza o della morte dei loro parenti. Da parte sua, Duda ha ribadito che parlamentari e politici polacchi non avevano alcuna intenzione di bloccare le testimonianze dei sopravvissuti, anche su comportamenti dei polacchi da condannare.

(fonte AFP)