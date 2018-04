Regioni, Cgil: tagli hanno ridotto servizi e investimenti

Roma, 12 apr. - "Le Regioni in questi anni hanno subito tagli drastici alle risorse e vincoli, spesso inspiegabili, all`esercizio delle loro prerogative. Questo ha determinato il progressivo prosciugamento delle risorse, a partire da quelle per la sanità, i trasporti, l`assistenza, il diritto allo studio, l`infanzia, il lavoro, e l`incremento della pressione fiscale. Stiamo assistendo anche a difficoltà da parte delle Regioni di utilizzare le loro risorse anche a fronte di avanzi determinati da una gestione virtuosa". Così il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli, alla presentazione del Rapporto sui bilanci delle Regioni, realizzato dall`Ires per conto del sindacato di Corso d`Italia.

"Tutto questo - prosegue il dirigente sindacale - ha determinato soprattutto la riduzione della spesa per gli investimenti, cosa molto grave in particolare quando sarebbe importante utilizzare la leva degli investimenti pubblici per concorrere all`innovazione infrastrutturale dei territori e per sostenere la domanda interna".

"E` importante - aggiunge la segretaria confederale della Cgil, Rossana Dettori, - ridare certezza politica e finanziaria alle Regioni, superare l`incertezza nell`attribuzione delle funzioni nel rapporto con gli Enti locali, riaffermando in particolare il ruolo di programmazione delle Regioni, attraverso un raccordo con le altre Amministrazioni locali e la partecipazione con le forze sociali, fare in modo che il necessario processo di efficentamento della spesa e di risanamento dei conti non si traduca in una riduzione delle tutele per la popolazione e venga adeguatamente riconosciuta la possibilità di utilizzare le risorse che si liberano per qualificare i servizi e favorire gli investimenti, in un quadro di governo solidale e unitario del Paese".