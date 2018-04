Usa: prezzi all'importazione invariati a marzo, sotto le stime

New York, 12 apr. - I prezzi all'importazione negli Stati Uniti sono rimasti invariati a marzo rispetto al mese precedente, soprattutto a causa del calo del prezzo della benzina, il maggiore registrato mensilmente dal giugno 2017; lo ha reso noto il dipartimento del Lavoro. Gli analisti attendevano invece un rialzo dello 0,1 per cento. Rispetto a un anno prima, i prezzi sono aumentati del 3,6 per cento, il maggior aumento in quasi un anno.

I prezzi del petrolio sono diminuiti dell'1,3%, mentre quelli dei prodotti non petroliferi sono cresciuti dello 0,1 per cento. Gli Stati Uniti importano circa 2.700 miliardi di dollari di beni e servizi ogni anno, circa il 16% del Pil.