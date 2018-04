Catalogna, Corte Suprema respinge di nuovo scarcerazione Sanchez

Roma, 12 apr. - La Corte Suprema spagnola ha negato per la seconda volta il permesso di scarcerazione al candidato indipendentista alla presidenza della Catalogna, Jordi Sanchez, impedendo quindi che abbia luogo il dibattito di investitura fissato per domani.

Il presidente del Parlamento catalano, Roger Torrent, ha intenzione di ricorrere alla giustizia internazionale contro la decisione del giudice istruttore Pablo Llarena, visto anche il parere cautelativo favorevole alla scarcerazione della Commissione diritti umani dell'Onu.

Nel frattempo l'orologio istituzionale non si ferma e il 22 maggio scadono i termini per l'investitura di un presidente della Generalitat, pena un ritorno alle urne; secondo alcune fonti l'ex presidente Carles Puigdemont starebbe pensando di non proporre alcun candidato alternativo preferendo nuove elezioni, malgrado l'accordo raggiunto con la sinistra di Erc per un nome alternativo entro il 23 aprile.