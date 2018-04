Siria: Frattini, l'Italia resti fuori dal conflitto

Roma, 12 apr. - "Credo che ci debba essere un nettissimo rifiuto da parte dell`Italia di qualsiasi impegno che preveda azioni militari o sostegno ad azioni militari contro il governo siriano. Un governo dimissionario non può prendere un impegno in Siria". Così il presidente della Sioi Franco Frattini a Formiche.net. "Senza una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu che autorizzi l'uso della forza noi non possiamo neanche ragionare di intervenire in un conflitto. Dobbiamo assolutamente evitare che scoppi una terza Guerra Mondiale seguendo una coalizione dai contorni ancora pochi chiari".

"Per un intervento del genere - prosegue - serve ben più di una telefonata, che peraltro ancora non c'è stata. Quando Obama nel 2013 ci chiese di prendere parte alla fornitura di armi ai ribelli e all'attacco contro Assad rispondemmo con due secchi no, e ci fecero eco subito dopo Regno Unito e Francia".

Secondo l'ex titolare della Farnesina "fornire le basi è esattamente la stessa cosa di un intervento militare. Non dobbiamo prestarci a questa operazione, lo ripeto, innanzitutto per non violare la Costituzione".

"Non credo che Trump sia così irresponsabile da lanciare i missili in una zona dove sono stanziati i soldati russi - sottolinea Frattini-. Il vero rischio però è l'incidente: se un missile devia il percorso e cade sulle teste dei soldati russi il disastro è assicurato".

Per quanto riguarda infine l'Unione europea "ancora una volta Bruxelles è assente, ormai non è un mistero che non esiste una politica estera europea". Per Frattini "fatto salvo l'orrore manifestato per i morti di Douma, ci mancherebbe, l'Europa farebbe meglio il suo mestiere se promuovesse un'investigazione internazionale per accertare le responsabilità di questi crimini".