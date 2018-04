Fca, Fiom lancia il Workers day nel giorno dell'Investor day -4

Torino, 12 apr. - "I dati degli ultimi tre mesi non ci indicano un'implementazione dei volumi ma un'ulteriore riduzione, con la conseguente perdita di quote di mercato, non ne siamo felici ", sottolinea De Palma. Per questo in vista dell'incontro con l'azienda di lunedì prossimo la Fiom ribadisce l'urgenza di avviare i nuovi investimenti aggredendo le fasce di mercato del futuro vale a dire auto ibride ed elettriche e a guida autonoma ricordando che già in questo campo la Magneti Marelli di Bari sta lavorando per il mercato Usa, ma aggiunge De Palma: "sarebbe ora che quei motori prodotti in Italia restino in Italia". Intanto lunedì i sindacati si presenteranno ancora una volta su due tavoli separati, uno per le organizzazioni firmatarie l'altro per la Fiom. "Gli incontri separati sono un danno per i lavoratori - conclude De Palma - Sono figli di un passato che alcuni non riescono a lasciarsi dietro le spalle".