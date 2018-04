Fca, Fiom lancia il Workers day nel giorno dell'Investor day -3

Torino, 12 apr. - A Torino la produzione 2018 ha rilevato il segretario torinese Federico Bellono si è incamminata su livelli dimezzati rispetto a quelli del 2017 (2500 vetture a Grugliasco rispetto alle 21mila di tutto lo scorso anno, e 5000 a Mirafiori rispetto a 41mila) e seppure c'è da attendersi una buona risposta dalle nuove motorizzazioni sul suv Levante c'è da mettere nel conto l'uscita di produzione della Mito. A Pomigliano , invece sottolinea il segretario Fiom Francesco Percuoco, una sola linea di produzione, quella della Panda destinata ad essere spostata in Polonia, non è riuscita a garantire la piena occupazione, malgrado l'aumento dei volumi e la saturazione delle linee arrivate a 450 auto per turno rispetto ad una taratura di 370 . In difficoltà anche il polo logistico di Nola con 155 esuberi su 280 addetti.