Fca, Fiom lancia il Workers day nel giorno dell'Investor day -2

Torino, 12 apr. - "L'azienda ha il diritto di organizzare il proprio evento per gli investitori - dice De Palma - ma i lavoratori hanno pari dignità e diritti. A noi interessa avviare una discussione a partire dal 2 giugno sull`impatto dei modelli che verranno annunciati su tempi, lavoratori e stabilimenti". La piena occupazione, annunciata in un primo tempo dall'azienda per fine 2018 , non ci sarà, ribadisce il sindacato, e già oggi i due siti italiani più in difficoltà denunciano esuberi - dichiarati come necessario nei contratti di solidarietà - per 3013 unità a Torino (tra Grugliasco e Mirafiori) su 5378 dipendenti , e 2445 a Pomigliano su 4140 addetti. Ma anche se dovessero rientrare tutti i lavoratori sulle linee grazie alla ripresa dei volumi e dei nuovi investimenti, rispetto al 2013 si sono già perduti (tra pensionamenti, dimissioni e trasferimenti) 1071 dipendenti a Torino e un migliaio a Pomigliano.