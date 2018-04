Mps, Sibilia (M5s): Tesoro voti azione responsabilità ex vertici

Siena, 12 apr. - "Vorrei chiedere conto ai delegati del Tesoro", azionista del Monte dei Paschi di Siena con il 68% del capitale, "perchè non hanno finora votato a favore di una azione di responsabilità". Lo ha detto Carlo Sibilia, deputato del Movimento 5 Stelle e azionista di Mps, nel suo intervento all'assemblea della banca senese.

Il deputato di M5s ha dato il suo appoggio alla richiesta dal socio Bluebell, che fa capo a Giuseppe Bivona, di votare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, del direttore generale e dei sindaci in carica al momento dell'approvazione dei bilanci dal 2012 al 2014 e della relazione semestrale al giugno 2015. Azione di responsabilità ampliata anche alle società di revisione. Bluebell è anche controparte di Mps in una azione risarcitoria promossa dalla stessa banca nei suoi confronti nel marzo 2014.

A Milano sui bilanci in questione, la questione dirimente verte sulla corretta contabilizzazione dei derivati Alexandria e Santorini, è in corso un procedimento di fronte al Gup in cui l'ex Ad di Mps, Fabrizio Viola, l'ex presidente della banca, Alessandro Profumo e il sindaco Paolo Salvadori, sono oggetto di imputazione coatta per falso in bilancio e manipolazione del mercato. Nell'ultima udienza, lo scorso 6 aprile, il pm di Milano, Stefano Civardi, ne ha chiesto il proscioglimento con la formula del "non luogo a procedere".

"Non autorizzare l'azione di responsabilità significa dire al Cda di fare più derivati. E poi sulla questione ci ritorneremmo comunque tra pochi mesi, quando ci sarà un governo differente, sempre con il Tesoro al 68% che tornerà a chiedere l'avvio dell'azione di responsabilità" ha sottolineato Sibilia.