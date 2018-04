Fca, Fiom lancia il Workers day nel giorno dell'Investor day

Torino, 12 apr. - "Fca ha dato un contributo positivo per i conti di Exor, ma altrettanto non si può dire per i lavoratori del gruppo - afferma il segretario nazionale della Fiom Michele De Palma - : negli ultimi dieci anni i lavoratori dei due stabilimenti Fca, il polo del lusso torinese e quello di Pomigliano, simbolo del nuovo corso del gruppo automobilistico, hanno perduto mediamente 40mila euro di reddito, circa 4 mila euro l'anno senza contare tredicesime e premi di produzione".

La Fiom ha convocato oggi a Torino una conferenza stampa nella quale annuncia che contemporaneamente all'Investor day del gruppo del primo giugno prossimo organizzerà il "Workers day", su diritti e salari dei lavoratori, a partire dalla situazione dei due siti che più soffrono il calo dei volumi dell'azienda automobilistica e che rischiano di esaurire gli ammortizzatori sociali - a Torino terminano entro il prossimo settembre mentre a Pomigliano entro giugno 2019 - prima dell'avvio della produzione dei nuovi modelli.