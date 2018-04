Gb, leader Labour Corbyn promette autobus gratis agli under-25

Roma, 12 apr. - Autobus gratis per gli under-25 in Gran Bretagna, se al governo arriveranno laburisti. Il leader Labour Jeremy Corbyn annuncerà oggi un piano per far risparmiare soldi a 13 milioni di giovani, incoraggiandoli ad utilizzare sempre più i trasporti pubblici.

L'annuncio - che la stampa non simpatizzante con la sinistra di Corbyn già bolla come "una nuova concessione ai giovani della classe media" a puro scopo elettorale - arriverà in giornata, ma è stato ampiamente anticipato. "Bisogna dare tregua ai giovani. Quasi otto anni di austerità promossa dal governo Tory hanno eroso le loro entrate, le loro possibilità di comprare una casa e di costruirsi una carriera", dirà Corbyn, a commento del suo piano che vorrebbe vedere tradotto in risparmi per ogni giovane britannico sino a 1000 sterline l'anno.

I laburisti sperano inoltre che questo programma incentiverà le municipalità a creare compagnie di trasporto cittadine. I fondi per l'esenzione dal pagamento del biglietto dell'autobus per chi ha meno di 25 anni Corbyn intende prenderli dalla raccolta del Vehicle Excise Duty, il bollo sui veicoli.