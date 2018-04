Siria, Trump e Macron temporeggiano, contatti Russia-Usa-Nato -4

Roma, 12 apr. - Per mettere in chiaro che si sta facendo sul serio, la Marina militare russa ha reso off limits un'ampia zona nei pressi della costa siriana, dove saranno condotte manovre con tiri di lancio: navigazione proibita da ieri, per tutta la giornata di oggi, di nuovo per il 25 e il 26 aprile. Al momento la Russia nel Mediterraneo ha 15 navi da guerra della Flotta del Mar Nero, comprese navi su cui sono montate batterie missilistiche di tipo Kalibr.

L'esercito russo oggi ha reso noto che la bandiera del regime siriano sventola sui tetti di Douma, la principale città dell'enclave ribelle della Ghouta orientale, dove la Russia ha dispiegato la propria polizia militare per "garantire l'ordine". proprio alla polizia russa ieri i ribelli siriani di Jaish al-Islam hanno consegnato le loro armi pesanti e hanno lasciato Douma per raggiungere le zone controllate dall'opposizione nel Nord della Siria.