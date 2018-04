Siria, Trump e Macron temporeggiano, contatti Russia-Usa-Nato -2

Roma, 12 apr. - Le affermazioni di Macron hanno seguito di poco la consueta raffica mattutina di tweet di Trump, con toni molto meno aggressivi di ieri. "Non ho mai detto quando potrebbe aver luogo un attacco in Siria. Potrebbe succedere molto presto oppure no! In ciascuna occasione, gli Stati Uniti, sotto la mia amministrazione, hanno fatto un grande lavoro per liberare la regione dell'Isis. Dov'è il nostro 'Grazie America?'", ha scritto il presidente degli Stati Uniti.

Cauti anche i toni russi. "La Russia segue da vicino le dichiarazioni che arrivano da Washington" sulla Siria "e continuiamo a pensare che sia necessario astenersi da qualsiasi passo che possa portare ad un'ulteriore escalation" nel Paese mediorientale, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, parlando alla stampa a Mosca.

Il portavoce ha quindi ribadito che non è in agenda un colloquio telefonico tra Vladimir Putin e il suo omologo americano, Donald Trump, mentre il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che parlerà con il presidente russo. La Turchia sta avendo un ruolo di mediatore, o quantomeno di 'collegamento' tra Mosca e i Paesi Nato. Lo ha rivelato il quotidiano russo Kommersant, che oggi riferisce anche di contatti segreti tra la Difesa russa e i vertici militari Usa.(Segue)