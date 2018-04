Siria, Trump e Macron temporeggiano, contatti Russia-Usa-Nato

Roma, 12 apr. - Donald Trump torna sulla Siria via Twitter, ma meno combattivo, per dire che un attacco potrebbe esserci molto presto "oppure no" e anche Emmanuel Macron oggi si tiene vago sui tempi di un intervento militare, che, dice, "ci sarà a tempo debito". Intanto Angela Merkel si dichiara certa che Bashar al Assad non abbia distrutto del tutto i suoi arsenali chimici, ma esclude che la Germania possa partecipare all'azione prospettata da Usa e Francia. La tensione sulla Siria resta quindi altissima, anche se la Casa Bianca e l'Eliseo sembrano ora temporeggiare. A Londra intanto Theresa May - che ha ordinato ai sottomarini britannici di raggiungere la posizione per colpire eventualmente la Siria con missili Tomahawk - riunisce il suo governo per decidere il da farsi rispetto ad un eventuale attacco.

Il presidente francese, in diretta su Tf1, ha dichiarato di essere in contatto quotidianamente con il presidente Usa sulla situazione in Siria, che l'obiettivo è "rimuovere le capacità di attacco chimico del regime" siriano, ma anche che "la Francia non consentirà in alcun modo un'escalation o qualsiasi cosa che possa danneggiare la stabilità regionale, ma non possiamo consentire ai regimi di pensare che possano agire impunemente e violare le leggi internazionali nel peggior modo possibile".(Segue)