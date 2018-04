Berlino, 12 apr. - La Germania non parteciperà a una possibile operazione militare occidentale contro Damasco per il presunto attacco chimico compiuto a Douma la scorsa settimana. E' quanto ha detto oggi la cancelliera tedesca Angela Merkel. Parlando alla stampa a Berlino, Merkel ha tuttavia dichiarato che "è evidente che la distruzione delle armi chimiche siriane non è stata completa".