Eurozona, nuovo calo della produzione industriale, febbraio -0,8%

Roma, 12 apr. - Nuova contrazione della produzione industriale nell'area euro. A febbraio ha registrato un meno 0,8% rispetto al mese precedente, secondo i dati diffusi da Eurostat. Il ritmo di crescita della produzione su base annua si è affievolito al 2,9%, a fronte del più 3,7% di gennaio. La produzione aveva subito una contrazione mensile dello 0,6% già a gennaio.

Un segnale che punta nella direzione opposta a quella, positiva, mostrata da altri indicatori macroeconomici, come la disoccupazione in calo e l'inflazione nuovamente su una dinamica di normalizzazione. Segnali di debolezza però sono giunti anche dalle vendite del commercio al dettaglio e dai prezzi alla produzione, così come dall'industria della prima economia dell'area: la Germania.