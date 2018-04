Caso Skripal, Gb convoca riunione Opac il 18 aprile

Londra, 12 apr. - La Gran Bretagna ha convocato per il 18 aprile una riunione del Comitato esecutivo dell'Organizzazione per la messa al bando delle armi chimiche (Opac), dopo che l'agenzia dell'Onu ha dato ragione a Londra sull'origine russa dell'agente nervino utilizzato per avvelenare l'ex spia russa Sergey Skripal.

"Lavoreremo instancabilmente con i nostri alleati per eliminare il grottesco uso di armi di questo genere e abbiamo convocato una riunione del comitato esecutivo dell'Opac il prossimo mercoledì per discutere le prossime iniziative", si legge in un comunicato del ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson.