Siria, Macron: in costante contatto con Trump, evitare escalation

Parigi, 12 apr. - Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato di essere in contatto quotidianamente con il presidente Usa Donald Trump sulla situazione in Siria su cui le decisioni verranno prese "a tempo debito".

Per il numero uno dell'Eliseo l'obiettivo è "rimuovere le capacità di attacco chimico del regime" di Damasco e di evitare "un'escalation".

"La Francia non consentirà in alcun modo un'escalarion o qualsiasi cosa che possa danneggiare la stabilità regionale, ma non possiamo consentire ai regimi di pensare che possano agire impunemente e violare le leggi internazionali nel peggior modo possibile".

(fonte afp)