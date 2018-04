Pd, Rossi (Leu): consenso non si guadagna contro lo ius soli

Firenze, 12 apr. - "Abbiamo già visto con le ultime elezioni cosa succede inseguendo certe posizioni. Non voglio polemizzare col Pd, rispetto Nardella e ho opinioni diverse da lui e questo non è un problema. E so che sostenere un tema come lo ius soli ed essere contrari ai centri per il rimpatrio è una cosa giusta, non è questione di inseguire i sondaggi del giorno dopo". Così Enrico Rossi, presidente della Toscana ed esponente di Leu, commenta con Askanews le affermazioni del sindaco di Firenze, secondo il quale il Pd deve liberarsi dal "buonismo". "Io penso che il consenso si costruisca su idee forti e che chi ha responsabilità di direzione deve assumersi gli impegni per risolvere i problemi. So che serve una politica seria di immigrazione come i provvedimenti contenuti nella proposta di 'Io ero straniero', sostenuta Emma Bonino, me e Giorgio Gori", conclude Rossi.