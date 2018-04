Leonardo, accordo con Federmanager su prepensionamenti

Roma, 12 apr. - Leonardo e Federmanager, unitamente al Coordinamento delle RSA Dirigenti di Gruppo, hanno sottoscritto l`accordo sui prepensionamenti. L`intesa - si legge in un comunicato - coinvolgerà fino a un massimo di 65 dirigenti che matureranno i requisiti per il pensionamento nell`arco temporale massimo dei 4 anni successivi alle uscite programmate nel biennio 2018-2019. L`accordo si sviluppa attraverso l`utilizzo di strumenti innovativi e condivisi che valorizzano le best practice già sperimentate a livello di Gruppo.

La sigla dell`accordo rappresenta un passaggio importante rispetto al perseguimento degli obiettivi declinati nel Piano Industriale 2018-2022. Viene, infatti, soddisfatta la necessità di promuovere il ricambio generazionale e di modernizzare le competenze dell`azienda per favorire il recupero di efficienza, flessibilità operativa e competitività aziendale. Prosegue così l`efficace dialogo con i dirigenti e le loro rappresentanze sindacali, coerentemente con il ruolo ad essi riconosciuto di interlocutori strategici nell`ambito di un moderno modello di relazioni industriali per la dirigenza del Gruppo. Inoltre, verrà monitorata l`implementazione dell`accordo, attraverso verifiche già programmate, anche per valutarne possibili estensioni.