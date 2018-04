Siria, contrabbando cadaveri verso Amman per chiarire natura gas -2

Roma, 12 apr. -

Questo dovrebbe fornire la verità su cosa è stato usato, cioè se al cloro, vecchia forma di gas proibito, è stato aggiunto qualcosa, ancora piu proibito. In pratica, il cloro e la sua puzza saerebbero serviti a coprire l'altro agente. Sarebbe la prova regina che Assad e i suoi alleati hanno commesso genocidio. Non come di solito, bombardando, ma con gas vietati da tutti, sono armi di distruzione di massa. I cadaveri di Douma, esportati in Giordania, punteranno il dito. I paesi coinvolti in una guerra che dura da 7 anni e promette di essere ancora lunga, endemica, sismica, sono tanti, hanno enormi interessi e faranno di tutto per ignorare o smorzare i risultati di un'inchiesta. Anche questo è genocidio, in altra forma.