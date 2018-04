Siria, contrabbando cadaveri verso Amman per chiarire natura gas

Roma, 12 apr. - Autopsie su cadaveri portati da Douma, Siria, in Giordania '"di contrabbando", per verificare se nell'attacco alle porte di Damasco sia stato utilizzato cloro o gas nervino: è il retroscena che pubblica il siti di notizie e approfondimenti InPiù.

Dei circa 500 civili coinvolti nell'attacco di sabato, scrive InPiù, chi è arrivato in un ospedale, dove i medici lavavano i corpi con getti d`acqua per pulirli prima ancora di curarli come potevano, puzzava di cloro ma alcuni sintomi facevano pensare a un gas nervino. Visto che il regime di Assad e i russi che lo appoggiano sono gli unici ad avere aerei, è partita un`indagine, ma non in Siria, dove è impossibile, bensì in Giordania. Ci sono vie di contrabbando tra i due paesi, soprattutto quando i giordani decidono di sorvegliare meno. Da lì sono passati campioni di sangue e urine delle persone avvelenate. Ma non basta, i gas nervini decadono rapidamente nel corpo. E allora stanno cercando di contrabbandare in Giordania i cadaveri, per un`autopsia totale e ogni possibile esame tossicologico.(Segue)