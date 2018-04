Morani (Pd): alla Camera un intergruppo sulla parità salariale

Roma, 12 apr. - "Penso che sia arrivato il momento di pretendere non solo le pari opportunità di partenza ma anche quelle di arrivo, sapendo che la condizione essenziale per la libertà e l'indipendenza delle donne è la libertà economica. Oggi la vera questione ha a che fare più con i soldi che con le mimose, per dirla con una battuta. Vogliamo parlare di contenuti? Eccone uno straordinariamente importante: la parità salariale. È una battaglia basilare, che riprende quello spirito riformista per cui il Pd è nato e sulla cui strada deve continuare". Lo scrive su Facebook la deputata dem Alessia Morani.

"In Inghilterra è nato un movimento politico che si richiama al celebre MeToo ed è ormai noto sotto l'hashtag #PayMeToo. In Parlamento, come primo impegno, voglio creare un intergruppo ad hoc e incontrare le parlamentari britanniche per un confronto. La parità salariale deve diventare un indicatore di performance positivo per l'azienda e tradursi in politiche incentivanti, ma accanto alla legge è necessario sviluppare una cultura positiva sul tema. Il lavoro delle donne è in linea di massima più povero e più precario e non esiste una sola ragione al mondo perché sia questa, ancora oggi, la realtà", conclude la parlamentare del Pd.