Fassina: via misure precarizzazione e impoverimento lavoro

Roma, 12 apr. - "Ancora una volta, con i dati Ocse di oggi, viene descritto il drammatico aumento delle disuguaglianze in Italia, in linea ma con maggiore intensità con quanto avviene nelle altre economie mature. Nel nostro Mezzogiorno i dati sono peggiori della Grecia". Lo afferma Stefano Fassina di Liberi e Uguali, componente della commissione speciale di Montecitorio.

"Le correzioni però - osserva - non possono essere soltanto o principalmente sul versante fiscale. È decisivo correggere la distribuzione primaria del reddito. Quindi, vanno cancellate le misure di precarizzazione e impoverimento del lavoro, tipo Jobs Act, che la stessa Ocse ha invece raccomandato nell'ultimo ventennio. Va al contempo riorientata la via mercantilista dominante nell'eurozona verso la domanda interna e gli investimenti pubblici. Sul versante della tassazione del patrimonio, andrebbe reintrodotta la Tasi soltanto sul top 10% delle prime case e utilizzare il miliardo e mezzo all'anno che si raccoglierebbe per integrare le risorse per il Rei. Il Def deve programmare l'inversione di rotta".