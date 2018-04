Fraccaro: M5S abolirà vitalizi in due settimane

Roma, 12 apr. - "Il MoVimento 5 Stelle abolirà i vitalizi nel giro di due settimane con una delibera, utilizzando proprio lo stesso strumento che li ha introdotti. Sono un istituto anacronistico e inaccettabile, la Terza Repubblica nasce per restituire centralità ai cittadini. Non possono più esserci privilegi per la politica, dobbiamo riaffermare l`equità sociale per ricostruire un rapporto di fiducia tra istituzioni e società". Lo scrive Riccardo Fraccaro, questore anziano della Camera, in un post sul blog delle stelle.

"In pochi sanno che i vitalizi sono stati introdotti in gran segreto, con una riunione riservata tra i deputati dei vari schieramenti. Era il 21 dicembre 1954 quando i politici decisero di farsi un regalo natalizio a spese dei cittadini: con un blitz in Ufficio di Presidenza approvarono una delibera che stanziava 452 milioni di lire a favore delle pensioni privilegiate dei deputati. Alle spalle dei contribuenti", ricorda Fraccaro.

Secondo l'esponente pentastellato "ora più che mai è necessario recuperare la dimensione etica della politica. I vitalizi scatenano indignazione sin dal giorno della loro istituzione...ci penserà il MoVimento 5 Stelle a cancellare una volta per tutte questo inaccettabile privilegio".