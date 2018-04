Siria, "aspro confronto" tra Putin e Netanyahu, il nodo è l'Iran -2

Roma, 12 apr. - Nel colloquio avuto ieri, Putin ha ammonito Netanyahu a mettere fine agli attacchi in Siria, perché potrebbero indebolire il regime di Bashar al Assad, e ha insistito perchè Israele rispetti la sovranità e la sicurezza del Paese. Una presa di posizione a indicare la volontà di Mosca di limitare quella libertà di azione concessa finora all'aviazione israeliana nello spazio aereo siriano, per colpire Iran e combattenti libanesi Hezbollah.

Da parte sua, Netanyahu ha risposto in toni altrettanto duri, sostenendo che Israele non può smettere di intervenire in Siria, perchè questo permetterebbe all'Iran di insediare nel Paese una propria presenza militare permanente, ostile allo Stato ebraico. Il colloquio tra Putin e Netanyahu si è concluso "in totale disaccordo", ha sottolineato Debka.