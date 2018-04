Siria, "aspro confronto" tra Putin e Netanyahu, il nodo è l'Iran

Roma, 12 apr. - Un "confronto aspro", con Putin che ha ammonito Netanyahu a star fuori dalla Siria, e Israele che ha ribadito l'intenzione di fermare l'Iran. Così il sito israeliano Debka ha riferito oggi del colloquio telefonico avuto ieri dal premier israeliano Benjamin Netanyhau con il presidente russo Vladimir Putin. A confermare una crescente ostilità da parte di Mosca verso Israele, dopo che è stata proprio la Russia a rivelare lunedì scorso che erano stati caccia israeliani a colpire la base siriana T-4, uccidendo 14 combattenti, tra cui sette iraniani. In passato, ricorda Debka, il Cremlino non ha mai commentato le operazioni israeliane in Siria. (Segue)