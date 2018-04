Governo, Fraccaro: M5S realizza sogno di Gianroberto Casaleggio

Roma, 12 apr. - "Non riusciranno a liberarsi di noi perché è difficile vincere con chi non si arrende mai'. Le parole di Gianroberto risuonano nei nostri cuori, sono passati due anni da quel 12 aprile ed è sempre al nostro fianco. Con le sue idee, la sua profonda filosofia, il suo grandissimo spirito critico e il suo acume politico. Con il suo coraggio, la sua integrità morale e la sua vivacissima intelligenza, con la sua eccezionale umanità". Lo scrive Riccardo Fraccaro su facebook in occasione del secondo anniversario dalla morte di uno dei fondatori del Movimento.

"Il mio pensiero va a Davide e ai suoi familiari per come stanno onorando la sua memoria. Casaleggio ha fondato il MoVimento 5 Stelle insieme a Beppe Grillo per migliorare la nostra società. Ha lottato per noi. Era capace di interpretare la realtà, le dinamiche sociali e i processi democratici sempre in anticipo sui tempi. Aveva una visione chiara del futuro e il suo più grande testamento politico è un sogno da realizzare: quello di un Governo del cambiamento, quello di una Terza Repubblica in cui i cittadini sono protagonisti", prosegue Fraccaro.

"Oggi sarebbe orgoglioso di noi, di come stiamo portando avanti la rivoluzione culturale a 5 Stelle. 'Un`idea è buona o cattiva, non di destra o di sinistra. Se ognuno di noi, dal commercialista all`idraulico, al dentista, dedicasse una parte del proprio lavoro anche agli altri, il mondo lo potremmo cambiare davvero'. Gli dobbiamo davvero tanto, senza di lui il M5S non sarebbe la prima forza politica del Paese", conclude.