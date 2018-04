Roma, 12 apr. - "Prendiamo atto e ringraziamo la presidente del Senato Casellati per la sua iniziativa sull'abolizione dei vitalizi. Il M5S, come si sa, è da sempre sensibilissimo al tema dei costi della politica. In veste di questore, chiedo quindi un mandato per l'istruttoria finalizzata alla cancellazione di questo privilegio anche al Senato, in piena consonanza con l'azione da noi promossa a Montecitorio". Lo dice in una nota la senatrice M5S Laura Bottici.