Viotti (Pd): Gozi incontra leader partiti non Pse, a nome di chi?

Roma, 12 apr. - "Noto in questi giorni l'attivismo dell'ex collega ed ex sottosegretario Sandro Gozi nei confronti di forze politiche liberali e affini. Gozi, che non mi risulta abbia incarichi nel Partito Democratico, è ovviamente libero di incontrare chi preferisce ma sarebbe utile capire se lo sta facendo a titolo personale o se ha ricevuto un mandato, nel caso, da chi e con che obiettivi. Ricordo, per l'ennesima volta, che la casa politica europea del Pd è il Pse e che l'unica persona titolata a rappresentarci nei consessi europei è Piero Fassino". Lo dice l'europarlamentare democratico Daniele Viotti.