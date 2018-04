Regionali, Gasparri: centrodestra può prevalere solo unito

Roma, 12 apr. - "Su incarico del Presidente Berlusconi ho avviato i contatti con le altre forze politiche del centrodestra in vista delle elezioni amministrative e regionali. Oltre alle intese già raggiunte, che ci vedono impegnati per la vittoria nel Molise e nel Friuli-Venezia Giulia, abbiamo già trovato accordi in numerose città chiamate al voto per le comunali del 10 giugno e torneremo ad incontrarci per trovare la massima coesione in tutte le altre città coinvolte in questa tornata elettorale". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (Fi).

"A tal fine alcune iniziative assunte a titolo individuale comporteranno la necessità di approfondimenti e di una ulteriore istruttoria per evitare divisioni che ostacolerebbero affermazioni che sono alla portata di un centrodestra unito. E troveremo certamente le soluzioni migliori e condivise - assicura Gasparri -. Nel contempo è essenziale un rilancio e un rafforzamento della presenza di Forza Italia. Oggi una formazione unitaria del centrodestra raccoglierebbe certamente meno voti di un presenza articolata e a più voci. Abbiamo constatato anche nelle recenti elezioni politiche il rafforzamento della Lega, e ciò ha contribuito a un risultato globale del centrodestra che ne fa la coalizione più forte".

"Ma senza una presenza forte e incisiva di Forza Italia e di altre realtà difficilmente il centrodestra potrebbe prevalere, sia nelle elezioni amministrative imminenti che nelle prossime scadenze. È pertanto necessario rafforzare l'organizzazione, l'identità, la presenza di Forza Italia. A questo dobbiamo lavorare in maniera unitaria e convinta, unendo tutte le energie e raccogliendo sia le istanze di rinnovamento che le presenze dotate di esperienza e di radicamento - conclude -. Questo va fatto con Silvio Berlusconi, a maggior ragione in questo momento. Non esistono OPA, né ostili né amichevoli, ma esiste soprattutto la necessità di presenze che possano garantire il raggiungimento della maggioranza dei consensi. E operazioni affrettate e confuse ci farebbero andare indietro e non avanti".