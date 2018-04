New York, 12 apr. - "Non ho mai detto quando potrebbe aver luogo un attacco in Siria. Potrebbe succedere molto presto oppure no! In ciascuna occasione, gli Stati Uniti, sotto la mia amministrazione, hanno fatto un grande lavoro per liberare la regione dell'Isis. Dov'è il nostro 'Grazie America?'". Questo il primo tweet di giornata dedicato alla Siria del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.