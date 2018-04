Molteni (Lega) presidente commissione speciale Camera con 27 voti

Roma, 12 apr. - Il deputato leghista Nicola Molteni è stato eletto presidente della commissione speciale della Camera con 27 voti. Sul suo nome era stata raggiunta un'intesa tra M5S e Carroccio così come avvenuto per Vito Crimi in Senato.

La commissione è composta da 40 membri, di cui 31 tra M5S e centrodestra (14 M5S, 8 Lega, 7 Fi, 2 Fdi). Le schede bianche sono state nove. Il Pd, che ha 7 componenti, ha votato scheda bianca. Scheda bianca ha votato anche Stefano Fassina di Leu. Nella commissione c'è anche un membro del Misto.