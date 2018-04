Siena, 12 apr. - "Il 2018 è il primo anno in cui la banca entra in una situazione normalizzata". Lo ha detto Marco Morelli, Ad del Monte dei Paschi di Siena nel suo intervento all'assemblea dei soci della banca.

Gli obiettivi che "ci eravamo posti all'inizio del 2017 siamo riusciti a chiuderli, e non era assolutamente scontato. Lavoriamo per raggiungere gli obiettivi del piano al 2021. Alcune cose le raggiungeremo in anticipo, altre con uno sviluppo più lento", ha spiegato Morelli.