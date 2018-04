Usa, Pompeo oggi davanti al Senato: basta "soft policy" con Mosca

Washington, 12 apr. - Mike Pompeo, il direttore della Cia scelto da Donald Trump come prossimo segretario di Stato, annuncerà oggi che sono "ormai finiti" gli anni della "soft policy" americana verso la Russia. Pompeo comparirà davanti alla commissione Esteri del Senato per essere confermato a capo del Dipartimento di Stato.

"La Russia continua ad agire in modo aggressivo, grazie ad anni di soft policy verso tale atteggiamento - dirà Pompeo, stando alle anticipazioni del suo discorso - ora è finita".

Riguardo all'Iran, Pompeo dirà che Teheran ha pagato "un prezzo troppo basso" per il suo comportamento, e che insieme al presidente Trump è pronto a rivedere l'accordo sul nucleare "per correggerne i difetti più eclatanti".

Come capo della Cia, Pompeo venne confermato al Senato conquistando anche 14 voti dei democratici, oltre a quelli dei repubblicani. Oggi avrà bisogno di almeno un voto democratico per ottenere l'incarico. La commissione Esteri è composta da 11 repubblicani e 10 democratici e il repubblicano Rand Paul ha già espresso la propria opposizione a Pompeo, per il suo sostegno alla guerra in Iraq e la sua posizione aggressiva contro l'Iran.