Roma, 12 apr. - "Abbiamo espresso al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, preoccupazione per la grave crisi in Siria e abbiamo anche detto che la situazione nazionale e internazionale non ci consente di valutare in questo momento l'utilizzo di missili o bombe". Lo ha detto Pietro Grasso, leader di LeU, al termine delle consultazioni al Quirinale ribadendo l'urgenza che il governo riferisca al più presto in Parlamento sulla situazione.