Pyongyang commemora la nascita di Kim Il Sung "Eterno presidente"

Pyongyang, 12 apr. - Bambini sulle biciclette, danzatori, musicisti, acrobati. Al via in Corea del Nord i festeggiamenti per l'anniversario della nascita di Kim Il Sung che coincidono con il Festival artistico dell'amicizia di primavera.

Nell'evento annuale si commemora la nascita del fondatore del regime di Pyongyang, avvenuta nel 1912. Kim Il Sung, definito "Eterno presidente" della Repubblica popolare democratica della Corea, verrà celebrato con spettacoli all'aria aperta, fanfare e il 15 aprile con un giorno di Festa nazionale.

Alla manifestazione, iniziata ieri, e che durerà una settimana, hanno preso parte anche artisti stranieri, principalmente russi, ma anche francesi, spagnoli e portoghesi.

(fonte afp)