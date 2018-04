Vitalizi, Librandi (pd): rilanciare legge Richetti e tagli a gruppi

Roma, 12 apr. - "Se davvero il presidente Fico fa sul serio sui vitalizi, la soluzione è a portata di mano: basta rilanciare la legge Richetti, che nella scorsa legislatura naufragò in Senato dopo essere approvata alla Camera. Basterebbero poche sedute del parlamento e il gioco è fatto". Lo dichiara il deputato del Pd Gianfranco Librandi.

"Spero che Fico e il Movimento 5 Stelle non si tirino indietro di fronte alle minacce di ricorsi e che affrontino questo tema con la stessa forza e lo stesso coraggio che abbiamo avuto noi quando introducemmo il tetto agli stipendi per i dipendenti di Camera e Senato. Inoltre - prosegue Librandi - rilancio la mia proposta di eliminare i rimborsi per soggiorno per chi risiede a Roma e nei comuni vicini e tagliare in maniera consistente le risorse ai Gruppi parlamentari, che sono ormai una fonte di finanziamento diretto ma mascherato ai partiti", conclude.