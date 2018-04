Siria, consigliera Assad: non temiamo attacco Usa, siamo pronti

Roma, 12 apr. - La Siria "è pronta", non teme un attacco americano. E' quanto ha detto alla televisione libanese al-Mayadeen la consigliere politica e per i media del presidente Bashar al Assad, Buthaina Shaaban, aggiungendo che le minacce americane fanno parte di "una guerra psicologica" lanciata dall'Occidente per dare prova di forza dopo il proprio fallimento in Siria.

"Non abbiamo paura della guerra e saremo pronti, qualsiasi cosa accada", ha detto Shaaban all'emittente legata ai combattenti libanesi Hezbollah, alleati di Assad, aggiungendo che Damasco e Mosca si stanno preparando all'attacco Usa dopo quello messo a segno lunedì scorso da Israele contro la base aerea siriana T-4.(segue)