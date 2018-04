Roma, 12 apr. - "Candidato M5s in Molise è nipote di un pericoloso camorrista, 'uno che ha ammazzato 200-300 persone'. Colpe di zii e padri non ricadono su nipoti e figli. Ma cosa avrebbero detto se fosse stato del Pd? E perchè il candidato di Di Maio non ha fatto trasparenza come chiede Il Fatto?". Lo scrive su twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.