Foodora, Martina: servono più tutele per i lavoratori e web tax

Roma, 12 apr. - "La sentenza di Torino sui lavoratori Foodora evidenzia la necessità di affrontare il tema della nuova economia digitale con strumenti moderni". Così il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, in un post su Facebook.

"La questione lavoro e retribuzione - prosegue Martina - è cruciale e va inserita in una regolamentazione che guardi a tutto il modello economico che sta alla base di questi servizi a basso costo o gratuiti per gli utenti consumatori. Le principali app che erogano questo tipo di servizi, infatti, stanno vedendo una crescita esponenziale dei fatturati, ma non producono utili. Nella produzione industriale classica senza guadagni la fabbrica chiude. Nella gig economy gli utili non sono un problema se riesci ad avere finanziamenti da Fondi di investimento sulle start up e se poi raggiungi la quotazione in borsa, magari con acquisizioni miliardarie da parte di gruppi ancora più grandi".

"In sostanza - aggiunge il segretario reggente del Pd - le basse retribuzioni di migliaia di fattorini nel mondo sono alla base di un prodotto finanziario a vantaggio di chi ha risorse speculative da utilizzare in borsa. Come agire? Serve senza dubbio più consapevolezza, anche da parte dei consumatori. Serve una protezione universale dei lavori, con uno statuto dei lavoratori autonomi. Strumenti frutto di una politica nuova e di un coinvolgimento dei sindacati e degli stessi fornitori dei servizi nell`elaborazione di tutele concrete e reali per chi lavora. Serve anche un avanzamento sulla web tax, soprattutto europeo, per una nuova fiscalità in materia. Sono tre strumenti - conclude Martina - per garantire meno disuguaglianze e più giustizia sociale".