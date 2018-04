Roma, 12 apr. - "Il punto fondametale che abbiamo discusso con il Presidente della Repubblica è che c'è un consiglio europeo delicatissimo a fine giugno, l'interesse nazionale si difende in queste settimane, non possiamo farlo la sera prima, è un processo negoziale importante, altrimenti saranno gli altri a decidere per noi". Lo ha sottolineato Alessandro Fusacchia, esponente di Più Europa alla Camera al termine delle consultazioni al Quirinale sulla formazione del governo.