Enel espande la partnership con la Formula E

Roma, 12 apr. - - Enel rinnova il proprio impegno a fianco del Campionato ABB FIA Formula E e diventa Official Smart Charging Partner e Official Power Partner delle prossime cinque stagioni del campionato automobilistico elettrico su strada. L'annuncio è stato dato oggi da Francesco Venturini, Responsabile di Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, e da Alejandro Agag, Fondatore e Amministratore Delegato di Formula E, nel corso della conferenza stampa che si è svolta presso il media center del CBMM Niobium Rome E-Prix presentato da Mercedes EQ.

A partire dal prossimo campionato Enel fornirà la tecnologia, i prodotti e i servizi per la ricarica delle monoposto elettriche di seconda generazione. Le nuove macchine infatti, grazie a batterie con una maggiore capacità di accumulo, saranno in grado di completare il circuito senza effettuare soste per cambiare il veicolo, come invece avvenuto finora. I nuovi Supercharger realizzati da Enel, con tecnologia all'avanguardia, avranno una potenza di 80kW, per garantire il pieno di energia delle nuove batterie, nei tempi stabiliti dal regolamento tecnico, e avranno un peso estremamente contenuto (meno di 200kg) per consentirne l'agevole spostamento più efficiente da una gara all'altra.

Per Venturini "a tre anni dall'avvio della collaborazione con Formula E, l'annuncio della espansione della partnership è un altro passo in avanti per le nostre attività nell'ambito della mobilità elettrica. Grazie alle tecnologie di ricarica e ai Supercharger di Enel, le nuove vetture più efficienti e con batterie con maggior capacità di accumulo, saranno in grado ad ogni E-Prix di correre l'intera gara. La collaborazione tra Enel e Formula E conferma ancora una volta l'impegno del Gruppo nella promozione costante dello sviluppo della mobilità elettrica a livello globale continuando a studiare e realizzare soluzioni tecnologiche innovative nell'ambito del trasporto sostenibile".

Agag sottolinea: "E' il momento giusto per annunciare l'estensione della nostra partnership di successo con Enel nella città dove si correrà la gara e dove l'azienda ha la propria sede. Il Campionato ABB FIA Formula E vuole superare i limiti nel campo dell'elettrificazione col contributo di Enel e della sua tecnologia di ricarica veloce che ci sta aiutando nel portare l'innovazione a livello globale con un impatto duraturo. Il Motorsport si basa sui tempi per battere il cronometro e gli avversari. La ricerca della velocità è inoltre necessaria quando si ricaricano le automobili: sulla pista, sulle strade e in futuro nelle proprie abitazioni".

I nuovi Supercharger di Enel saranno mostrati in anteprima presso lo stand del gruppo all'interno dell'Allianz Village del Gran premio di Roma insieme alla nuova monoposto elettrica presentata al Salone di Ginevra il mese scorso.