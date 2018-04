UniCredit, Vita: nuovo cda saprà guidare gruppo con successo

Milano, 12 apr. - "Sono certo che il nuovo consiglio saprà guidare con successo questo gruppo che, non mi stancherò mai di ripetere, ha grandissime potenzialità". Lo ha detto il presidente uscente di UniCredit, Giuseppe Vita, nel suo intervento iniziale all'assemblea in corso a Milano per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017, che è chiamata anche a nominare l'intero cda. "Tutti gli sforzi fatti fino ad ora e le azioni fin qui intraprese stanno dando risultati visibili e tangibili. La strada è stata tracciata e sono convinto che, con il vostro supporto, UniCredit si confermerà realtà sempre più solida e redditizia", ha aggiunto Vita rivolgendosi alla platea di azionisti presenti.

"Oltre ai risultati - ha poi ricordato Vita - in questa assemblea vi chiediamo di votare una lista di amministratori proposta, per la prima volta, dal consiglio uscente che, con l`occasione, ringrazio per l`eccellente lavoro svolto in questi tre anni. La lista proposta dal consiglio uscente è uno dei pilastri della riforma della governance su cui vi siete espressi favorevolmente in occasione dell`assemblea di dicembre, e di cui vi ringrazio, perché avete permesso di allineare la governance di UniCredit alle best practice internazionali. Il processo di selezione che ha portato all`individuazione di questa lista è stato molto rigoroso e ha fatto leva sull`intensa attività del comitato Corporate governance, nomination and sustainability".