UniCredit, l'addio di Vita: lascio un gruppo più forte e... -2

Milano, 12 apr. - Vita ha quindi rivolto il proprio "personale ringraziamento" all'Ad Jean-Pierre Mustier, al direttore generale Gianni Papa e a tutto il team "per l`accelerazione impressa al cambiamento del nostro modello di business in un periodo in cui tutte le imprese, banche incluse, hanno il dovere di evolvere". E, contestualmente, ha ringraziato per la "proficua collaborazione con il consiglio di amministrazione che ha portato alla definizione di una chiara strategia di medio-lungo termine molto apprezzata dagli investitori e da tutti gli stakeholder".

Vita ha poi ricordato che il 2017 "è stato caratterizzato da uno scenario economico in miglioramento su scala mondiale ed europea e, sebbene i tassi di interesse siano rimasti costantemente bassi, UniCredit ha registrato dinamiche positive in tutto il gruppo. Grazie alle incisive azioni adottate - ha affermato - siamo ora meglio attrezzati per affrontare il futuro". Il presidente uscente di UniCredit ha aggiunto che il piano Transform 2019, lanciato lo scorso anno, "sta già producendo risultati tangibili sia dal punto di vista della redditività sia della solidità patrimoniale, cambiando il modo di lavorare e consentendo alle nostre persone di concentrarsi ancora di più sui nostri clienti".

"Siamo consapevoli - ha detto ancora - di essere solo all`inizio del percorso che ci siamo prefissati ma siamo fiduciosi per il futuro, forti anche di un rafforzamento congiunturale che finalmente sembra consolidarsi sia in Europa sia in Italia".

Prima di lasciare la parola all`Ad Mustier, Vita ha voluto rinnovare il suo ringraziamento agli azionisti per la loro "fiducia" e a tutte le persone di UniCredit per "il quotidiano impegno e senso di responsabilità". Il discorso del presidente uscente di UniCredit ha raccolto un caloroso applauso da parte della platea di azionisti.