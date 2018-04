Mps, Morelli: serve appoggio forte da parte dei soci e del Cda

Siena, 12 apr. - Per il disegno portato avanti dal management della banca Monte dei Paschi di Siena, "in un percorso difficile e lungo, serve l'appoggio forte e incondizionato da parte di tutti gli azionisti. Come quando abbiamo chiuso con l'Europa l'accordo sul piano di ristrutturazione proprio grazie al supporto del principale azionista (il Tesoro, Ndr), quindi anche di noi contribuenti, e del Cda". Lo ha detto Marco Morelli, Ad del Monte dei Paschi di Siena, nel suo intervento all'assemblea dei soci della banca.