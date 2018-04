Alfano: agroalimentare settore eccellenza che genera innovazione -3

Roma, 12 apr. - L`evento rientra nell`azione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a sostegno dell`agroalimentare di qualità e delle nostre best practices in materia. In particolare, sul piano promozionale, la Farnesina ha lanciato progetti come la Settimana della Cucina italiana nel mondo nel cui quadro sono stati organizzati, solo lo scorso anno, circa 1.400 eventi in 110 Paesi, che hanno raccontato l`agroalimentare italiano attraverso iniziative di taglio culturale: conferenze, mostre d`arte e di design, concerti, degustazioni e proiezioni cinematografiche.

Anche nel campo della cooperazione allo sviluppo promuoviamo modelli di agricoltura diversificati e rispettosi dei contesti e delle colture locali per valorizzare la ricchezza delle produzioni tipiche e proteggere la biodiversità nei Paesi partner, promuovendo al contempo un uso efficiente e sostenibile delle tecnologie necessarie a migliorare la produttività e ad assicurare l`accesso ai mercati anche ai piccoli produttori. Le eccellenze dell`Italia nell`agroalimentare, settore che rappresenta per la nostra economia oltre 132 miliardi di euro con un export di quasi 40 miliardi, sono unanimemente riconosciute a livello mondiale: solo per citare le indicazioni geografiche tipiche, l`Italia è al primo posto sia nel food, con 292 denominazioni protette, sia nel vino, con 523 tra Doc/Docg/Igt. Inoltre, l`Italia è seconda in Europa per superficie agricola biologica e prima come numero di imprese del settore ed è ai vertici mondiali per quanto concerne la sicurezza alimentare.