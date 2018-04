Siria, Mosca in contatti segreti con Pentagono e Nato -2

Roma, 12 apr. - Il ministero moscovita della Difesa ha comunque preparato un "elenco di misure che i militari russi sono pronti a mettere velocemene in campo in caso di escalation del conflitto", con l'attacco alle basi di lancio dei missili americani come "estrema ratio": il Pentagono sarebbe stato direttamente informato di tale opzione sul piatto.

Per mettere in chiaro che si sta facendo sul serio, la Marina militare russa ha reso off limits un'ampia zona nei pressi della costa siriana, dove saranno condotte manovre con tiri di lancio: navigazione proibita da ieri, per tutta la giornata di oggi, di nuovo per il 25 e il 26 aprile. Al momento la Russia nel Mediterraneo ha 15 navi da guerra della Flotta del Mar Nero, comprese navi su cui sono montate batterie missilistiche di tipo Kalibr.